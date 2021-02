Covid: oltre 1.700 nuovi casi in E-R, calano i ricoveri

Resta alto l'aumento giornaliero di nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, ma diminuiscono i ricoveri. I nuovi contagiati sono 1.724, di cui 692 asintomatici, rilevati con 31.943 tamponi. La provincia con il numero più elevato è Bologna, 517 nuovi casi, seguita da Modena (261). L'età media è 40,8 anni.

I guariti sono 1.489 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 35.133 (+212), di cui il 94,1% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (-7), 1.899 quelli negli altri reparti Covid (-1).

Si registrano inoltre 23 nuovi morti, tra cui a Ferrara un uomo di 48 anni e a Ravenna una donna di 45.

La campagna vaccinale prosegue e alle 15 risultano somministrate 320.555 dosi, di cui 3.660 oggi; sul totale, 130.104 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.