Cocaina nascosta in pacchetto caramelle, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Aveva nascosto le dosi di droga, per circa tre grammi di cocaina, in una confezione di caramelle.

Lo spacciatore è un 38enne di origine marocchina, già con precedenti dello stesso tipo, arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia che lo ha sorpreso in via Beroaldo, a Bologna, poco lontano da un istituto scolastico.

L'uomo è incappato in un servizio antispaccio svolto in zona San Donato da agenti in borghese della squadra Mobile, che lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di 'coca' a un cliente. Il 38enne è stato visto spostarsi verso una siepe, da dove ha estratto gli involucri che ha poi passato all'acquirente.

Sottoposto a perquisizione personale, aveva addosso altre cinque dosi, infilate in un pacchetto di caramelle, e 2.030 euro in contanti. (ANSA).