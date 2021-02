Cinema:una biografia per Giulietta Masina a 100 anni nascita

Una biografia dedicata a Giulietta Masina in occasione del Centenario della sua nascita. Il volume, edito da Edizioni Sabinae e Centro Sperimentale di Cinematografia e scritto da Gianfranco Angelucci - regista, scrittore, giornalista, docente di Accademia e autore della sceneggiatura de l''Intervista' di Federico Fellini - sarà presentato in anteprima lunedì dalla Cineteca del Comune di Rimini in collaborazione con Laboratorio Aperto Rimini Tiberio.

L'autore dialogherà con la giornalista Annamaria Gradara in diretta streaming su diverse piattaforme - tra cui il canale Youtube e le pagine Facebook sia della Cineteca che del Laboratorio - ripercorrendo le fasi salienti della carriera e della vita della Masina moglie e musa di Federico Fellini e una delle attrici più note del cinema italiano diretta da registi del calibro di Roberto Rossellini (in 'Paisà' nel 1946), Alberto Lattuada (in 'Senza pietà', nel 1948), Luigi Comencini (in 'Persiane chiuse', nel 1951) e Federico Fellini (ne 'Lo sceicco bianco', 'La Strada', 'Il bidone', 'Le notti di Cabiria', 'Giulietta degli spiriti' e 'Ginger & Fred').

Con il Maestro Riminese, ha vinto due Premi Oscar per i film' La strada' e 'Le notti di Cabiria'.