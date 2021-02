Covid: mille nuovi casi in E-R e giù i ricoveri, 31 morti

Poco più di mille nuovi contagi di coronavirus in 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di quasi 28mila tamponi. Ricoveri giù, con 71 pazienti in meno rispetto a ieri nei reparti Covid, mentre si contano in regione altre 31 vittime con Covid-19, fra cui anche un 45enne del Ferrarese. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione che dà conto anche dell'andamento della campagna vaccinale: alle 14 risultano somministrate complessivamente 298.601 dosi, di cui 3.007 oggi. Oltre 128mila sono gli immunizzati con due dosi.

Dei nuovi contagiati di oggi meno della metà (395) sono persone asintomatiche. Età media 40 anni. Quanto alle province, quella con più casi giornalieri è Bologna (230 +45 di Imola), seguita da Rimini (143), Ravenna (139), Reggio Emilia (135).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 176 (+1 rispetto a ieri), 1.902 quelli negli altri reparti Covid (-71).