Auto contro bici nel Bolognese, morto 47enne

Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 15, in via Scania a Castel San Pietro Terme nel Bolognese. Per cause al vaglio della Polizia locale, che ha eseguito i rilievi, un'automobile, un'Alfa Romeo Giulietta condotta da un 69enne italiano residente in zona, si è scontrata frontalmente con una bicicletta in sella alla quale viaggiava un 47enne originario della provincia di Bologna, Davide Bortolotti. Per l'urto, il ciclista, residente a Ozzano dell'Emilia, è deceduto sul colpo. Immediato l'intervento del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare.

In base alla prima ricostruzione degli agenti, auto e bici percorrevano, nei due sensi di marcia, un tratto rettilineo di via Scania quando è avvenuto lo scontro. È probabile, viene rilevato dagli accertamenti, che l'auto abbia invaso, per cause da chiarire, la corsia opposta dove viaggiava la bici.

L'automobilista 69enne è stato sottoposto agli accertamenti di rito, la Polizia locale sta procedendo per omicidio colposo.