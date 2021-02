Covid: in Emilia-Romagna calano i contagi, ancora 35 morti

Calano, in Emilia-Romagna, i contagi al Coronavirus che, dopo cinque giorni, tornano sotto quota mille. I nuovi positivi sono infatti 968, peraltro individuati su 34.678 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano 35 morti.

Dei nuovi contagiati, 420 sono asintomatici, individuati con contact tracing e screening.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 37.037 (-516 rispetto a ieri). Il 94,2% di loro sono in isolamento domiciliare perché hanno sintomi che non richiedono cure ospedaliere. Salgono, però, i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 175, tre in più di ieri e 1.975 negli altri reparti Covid (+7).

Le nuove vittime sono dodici a Bologna, sette in provincia di Forlì-Cesena, quattro in quella di Modena, tre a Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara, due a Rimini e uno a Parma. Nessuna, invece, in provincia di Ravenna.