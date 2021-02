Vaccini: al via prenotazioni over 85 in E-R, oltre 14mila

È partita in Emilia-Romagna la campagna vaccinale per gli over 80: da questa mattina via alle prenotazioni per coloro che hanno 85 anni e più, mentre dal primo marzo sarà possibile prenotare per gli anziani da 80 anni di età. Stando ai primi dati diffusi dalla Regione risultano già oltre 8mila prenotazioni a Bologna e provincia, 2.850 a Modena, 1.750 a Ferrara, 1.500 a Reggio Emilia e 500 a Piacenza. Le prime somministrazioni agli over 85 sono in calendario già domani, 16 febbraio.

Alcuni problemi che si erano registrati sulla piattaforma 'Cupweb', informa la Regione, sono stati risolti. Restano invece ancora problemi temporanei per l'Ausl Romagna ma la Regione assicura di essere al lavoro per risolverli.