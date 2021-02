Progetti green e per comunità,a Florim certificazione B-Corp

Per la capacità di creare profitto in modo responsabile, di investire sulla sostenibilità ambientale, dal 2012 sono stati stanziati 45 milioni per progetti 'green' che includono pannelli solari o il riciclo acque reflue, e di generare un impatto positivo sulla comunità, promuovendo buone pratiche per tutelare la salute o sostenendo i progetti dei giovani, Florim, azienda leader nel settore ceramico con sede a Fiorano Modenese (Modena), ha ottenuto la certificazione 'B-Corp'.

Si tratta di un importante riconoscimento, che segue la trasformazione dell'azienda in società benefit nel marzo dello scorso anno, conferito da B Lab, ente non profit americano, e ottenuto al termine di un processo di valutazione di tutte le azioni messe in campo. Il punteggio conseguito da Florim Italia è stato di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, di 90,9 punti. Un risultato "che si colloca - spiega una nota di Florim - tra i più elevati nel settore manifatturiero/industriale e supera ampiamente il punteggio minimo di 80 punti, necessario per il conseguimento dello status di 'B Corp'. Questa soglia indica la capacità aziendale di creare profitto in modo socialmente responsabile, restituendo effettivo valore alla collettività".

La certificazione include l'azienda modenese, operativa da oltre 60 anni e che conta circa 1.400 dipendenti, in un movimento globale, che tocca 74 Paesi nel mondo, ed è costituito da 3.700 imprese 'B-Corp'. "Celebriamo questo importante riconoscimento - ha detto Claudio Lucchese, presidente di Florim - come sigillo del nostro impegno concreto. Non come punto di arrivo, ma come nuovo stimolo per il futuro".

In un video i dipendenti hanno raccontato che “essere sostenibili è una scelta quotidiana”.