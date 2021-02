Covid: 1.391 nuovi casi, aumentano i ricoveri in E-R

ìSono 1.391 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 630 asintomatici, su 12.058 tamponi. La situazione nelle province vede Bologna con 400 nuovi casi più 94 a Imola, poi Modena (291), Cesena (110) e Rimini (103). I guariti sono 1.718 in più, i casi attivi 37.570 (-348), di cui il 94,3% in isolamento a casa. L'età media è 40 anni.

I nuovi decessi sono 21, tra i 72 e i 96 anni, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 172 (+1 rispetto a ieri), 1.972 quelli negli altri reparti Covid (+61).

Prosegue la campagna vaccinale e da oggi sono partite le prenotazioni per gli over 85. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 288.937 dosi; sul totale, 126.698 sono seconde dosi.