Al Rizzoli di Bologna melograno per lotta a tumori infantili

Nella giornata internazionale contro i tumori infantili, all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna è stato piantato un albero di melograno, il frutto è il simbolo delle diverse parti, dai genitori dei piccoli pazienti al personale medico-sanitario, che insieme lottano contro queste patologie. Nel giardino della struttura sanitaria è stato piantato un arbusto per iniziativa dell'Associazione genitori insieme tumori ossei (Agito). Hanno partecipato anche il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna e l'assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

"Il Rizzoli - ha spiegato Campagna - cura bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero, qui è nata e si è sviluppata la specializzazione necessaria ad affrontare tumori aggressivi e rari come quelli che colpiscono l'apparato muscoloscheletrico".

"Queste malattie fanno paura specialmente quando colpiscono un bambino - ha aggiunto Donini - per fortuna le possibilità di cura e guarigione sono oggi molto avanzate, grazie alla ricerca, ai centri di eccellenza e alla competenza dei nostri professionisti".