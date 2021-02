Ruba portafogli e malmena due 15enni, arrestato 17enne

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Arresto da parte dei Carabinieri, con l'accusa di rapina e lesioni, per un 17enne di origine maghrebina residente nel Reggiano e fermato ieri dai militari all'interno del Parco Ducale di Parma.

Nel dettaglio il ragazzo, insieme ad altri giovani, ha avvicinato dei 15enni seduti a parlare su una panchina e dopo aver strappato dalle mani di uno dei ragazzini un portafoglio, contenente 60 euro, lo ha buttato a terra e ha iniziato a malmenarlo, insieme agli amici, per evitare che reagisse alla rapina. Stesso trattamento riservato a un altro ragazzino corso ad aiutare l'amico.

Il 17enne, datosi alla fuga, è stato inseguito dai due adolescenti e poi bloccato all'altezza del ponte Verdi da una pattuglia dei Carabinieri giunta sul posto.

Le vittime dell'aggressione, portate al Pronto Soccorso, sono state giudicate guaribili in 7 e 5 giorni per lesioni varie mentre l'arrestato è stato accompagnato presso l'istituto penitenziario minorile di Bologna a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per identificare i complici del giovane. (ANSA).