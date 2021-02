Porta a spasso cane,si imbatte in sacca con oltre 2 kg droga

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - Passeggiando con il cane lungo il sentiero pedonale che costeggia il torrente Ausa a Rimini, si è imbattuta in un borsone da palestra con all'interno oltre due chili di sostanze stupefacenti. Protagonista della vicenda, una signora che ha avvertito la Polizia del ritrovamento di quella borsa appoggiata alla staccionata che delimita il percorso.

Dopo aver perlustrato la zona per verificare la presenza di tracce utili, riconducibili all'eventuale possessore della sacca i Poliziotti hanno appurato come al suo interno ci fossero 4 involucri contenenti hashish e uno contenente marijuana per un peso complessivo, rispettivamente, di 1840 grammi e 859 grammi.

La droga è stata sequestrata e sono corso le indagini per risalire all'identificazione dei proprietari del borsone.

