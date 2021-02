Cade in una scarpata dopo essere sceso dall'auto, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 14 FEB - E' caduto in una scarpata dopo essere sceso dall'auto parcheggiata a bordo strada. Protagonista della vicenda un uomo soccorso, verso le 19 di ieri, in località Granaglione ad Alto Reno Terme, nel Bolognese. Sul posto - nei pressi della Strada Provinciale 55 - sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco insieme agli uomini del nucleo Saf-Speleo Alpino Fluviale del comando di Bologna.

L'infortunato è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in collaborazione con personale del soccorso alpino. Presenti anche i Carabinieri e i sanitari del 118. (ANSA).