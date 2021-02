San Valentino: a Ferrara concerto Ruggeri e tour in città

(ANSA) - FERRARA, 13 FEB - Dal concerto di Enrico Ruggeri, che ha scelto il Teatro comunale di Ferrara per il suo spettacolo 'L'amore ai tempi del colera', ai tour nella Ferrara Rinascimentale, dove gli amori di corte hanno arricchito di fascino e di intrighi il Castello Estense e i palazzi del centro storico Patrimonio dell'Umanità Unesco. Ferrara celebra così San Valentino, con diversi appuntamenti attesi domani e una nuova performance del ginnasta ferrarese Andrea Bellini - ritratto dal fotografo Pierluigi Benini - che ha offerto al suo pubblico di innamorati nuovi scatti con evoluzioni e figure negli scenari cittadini.

Il concerto di Enrico Ruggeri, prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in collaborazione con il Comune, è atteso su Radio Bruno Tv domani alle 21 (digitale terrestre al canale 71 per l'Emilia-Romagna e 256 per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche).

La festa degli innamorati è inoltre celebrata da Visit Ferrara che organizza 'Raccontare Ferrara-Love Edition"', due tour guidati di due ore ciascuno. (ANSA).