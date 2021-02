Maltempo: camion bloccati per ghiaccio nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Interventi dei Vigili del fuoco questa mattina, sull'Appennino bolognese, per il recupero di mezzi pesanti finiti fuori strada o bloccati a causa di neve e ghiaccio. In Autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza di Badia le squadre hanno recuperato un camion che si è ribaltato. Richiesta di intervento anche in località Cà de Marchi a Monghidoro dove un mezzo pesante ha perso aderenza finendo fuori strada. I Vigili del fuoco, sul posto con l'autogru, lo hanno recuperare e liberato la sede stradale. Sul posto anche i Carabinieri, non risultano persone ferite. (ANSA).