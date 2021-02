Covid: in Emilia-Romagna ancora 1.488 casi e 36 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Anche oggi è vicino a 1.500 (1.488 per l'esattezza) il numero dei nuovi positivi al Covid che conferma un trend in crescita. Si contano anche 36 nuove vittime.

Dei 1.488 nuovi casi, individuati grazie a 29.053 tamponi fra molecolari e antigenici, circa un terzo sono asintomatici, 588, individuati attraverso screening e contact tracing.

Calano i casi attivi che ad oggi sono 38.578, il 94,6% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 171 (quattro in meno rispetto a ieri), mentre sono tre in più di ieri, 1.889 in totale, quelli negli altri reparti Covid La metà delle nuove vittime, 18 sono in provincia di Bologna.

Quattro morti si registrano nelle province di Modena, Rimini e Piacenza, tre a Reggio Emilia, due a Forlì-Cesena e uno a Parma, mentre non ci sono vittime a Ferrara e Ravenna. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 10.085. (ANSA).