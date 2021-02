Zaki: oltre 150 firme da magistrati per la cittadinanza

"I magistrati dell'Emilia Romagna chiedono giustizia per Patrick Zaki e condividono la richiesta di cittadinanza". E' un passaggio del documento sottoscritto da oltre 150 tra procuratori, pm e giudici emiliano romagnoli che si uniscono alla domanda che arriva dalle istituzioni, dal mondo della scuola e dalla società civile per chiedere al presidente della Repubblica di far diventare Patrick Zaki, studente egiziano dell'Alma Mater detenuto da un anno al Cairo, cittadino italiano.

"Come cittadini prima ancora che come magistrati non possiamo permettere che tempi barbari - si legge nel testo - trasformino anche noi in barbari senza più la capacità di indignarci e perché 'chi salva una vita salva il mondo intero', è scritto nella Bibbia e il Corano dice: 'chi uccide un solo uomo innocente, uccide tutta l'umanità'". Una richiesta di giustizia, sottolineano i magistrati, "anche per onorare il ricordo di Giulio Regeni".