Incendio in palazzina nel Modenese, famiglie evacuate

Un violento ed esteso incendio si è sviluppato, per cause ancora da chiarire, in una palazzina di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena, dove alcuni appartamenti sono stati evacuati. L'intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme a carabinieri e al sindaco, Enrico Tagliavini, va avanti dalle 14 di oggi e il rogo è stato posto sotto controllo intorno alle 18. A prendere fuoco il tetto di un comprensorio residenziale. Per estinguere le fiamme, alimentate dal forte vento, è stato necessario il lavoro di un importante contingente di mezzi e uomini. La direzione regionale dei Vigili del fuoco ha coordinato l'invio di aiuti da Bologna e Reggio Emilia.

"Nessun ferito, nessun intossicato, sono tutti usciti illesi dall'edificio, vigili del fuoco compresi". Così all'ANSA Enrico Tagliavini, sindaco di Savignano sul Panaro. La struttura "è tutta inagibile", aggiunge, con "un esteso danno al tetto per cui sto per firmare l'ordinanza di inagibilità". Risultano evacuate sette famiglie di otto appartamenti (uno era vuoto), due con figli di 14 e 15 anni. I nuclei familiari stanno trovando tutte sistemazione, ospitati da parenti.

Quanto alle cause del rogo, aggiunge il sindaco, "i vigili del fuoco ancora non si esprimono. Si pensa all'origine da una canna fumaria, comunque non è un incendio doloso". "Ci sono ancora vigili del fuoco al lavoro sul tetto", dice Tagliavini.