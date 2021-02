Covid: aumentano i contagi in Emilia-Romagna, 27 morti

Aumentano ancora, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: nelle ultime 24 ore i casi sono tornati sopra quota 1.500 (1.538 per la precisione) individuati sulla base di 27.986. Molto bassa la percentuale degli asintomatici che sono circa un terzo dei nuovi positivi, 535. Si contano ancora 27 morti.

Calano i malati effettivi, che sono 40.013, il 94,8% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 175 tre in meno di ieri 1 2.886 negli altri reparti Covid (-15).

Le 27 nuove vittime sono sette in provincia di Ferrara, quattro a Ravenna, Modena e Rimini, tre a Piacenza e Forlì-Cesena, due a Parma. Non sono stati registrati morti nelle province di Bologna e Reggio Emilia. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.049.