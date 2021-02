Cinema: a fine maggio torna la 'Settima Arte' a Rimini

Sono state scelte le date per la terza edizione de 'La Settima Arte - Cinema e Industria', la Festa del Cinema di Rimini che quest'anno si terrà dal 28 al 30 maggio. Il programma prevede proiezioni, masterclass, corsi formativi e incontri, fino alla cerimonia conclusiva di consegna del premio 'Cinema e Industria' che nel 2020 è stato attribuito, dalla giuria presieduta da Pupi Avati, al tre volte premio Oscar Dante Ferretti, a Roberto Cicutto, Domenico Procacci, Andrea Guerra e Francesca Calvelli.

Sarà un'occasione di dialogo per uno dei settori più colpiti dalla crisi - fanno sapere gli organizzatori - che avrà luogo in base alle disposizioni normative anti-Covid del periodo.

L'eredità di Federico Fellini troverà spazio anche in questa edizione con il proseguimento nel 2021 delle celebrazioni per il centenario della sua nascita, che vedrà a Rimini anche l'inaugurazione del museo a lui dedicato.

"Ci troviamo in una situazione ancora difficile e complessa, ma vogliamo continuare a credere che La Settima Arte Cinema e Industria possa rappresentare un segnale di sostegno e di rilancio per il settore della cultura", spiegano gli organizzatori. La manifestazione è organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor, Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita di Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e con il patrocinio di Anica.