Senza lavoro chiede aiuto ai carabinieri che gli fanno spesa

Non riesce a trovare lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica e si trova a fare i conti con il frigo vuoto e le bollette da pagare. E' la storia di Eros, un 38enne di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, che questa mattina ha chiesto aiuto ai Carabinieri, telefonando direttamente alla caserma della cittadina.

Compresa la gravità della situazione - fa sapere l'Arma - due militari sono andati a fare la spesa per lui e gliela hanno consegnata di persona, perché volevano conoscerlo e aiutarlo. Il 38enne, oltre a ringraziare i carabinieri per la sensibilità e la solidarietà, ha raccontato le sue difficoltà, iniziate nel 2020 con l'emergenza sanitaria che gli avrebbe impedito di trovare un nuovo lavoro.