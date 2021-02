Cina riconosce 'alta reputazione' packaging Amarena Fabbri

Importante riconoscimento da un Tribunale cinese per il vaso dell'Amarena Fabbri, o meglio per il packaging di tutti i prodotti dell'azienda bolognese caratterizzati dai decori bianchi e blu. "Con decisione emessa il 29 luglio 2020 e notificata alle parti l'11 agosto 2020, la Corte del Popolo del Distretto di Shanghai Yangpu ha riconosciuto l'alta reputazione del packaging di Fabbri - recante il famoso decoro 'faentino' blu e bianco - ai sensi dell'art. 6.1 della Legge sulla concorrenza sleale ('AUCL')", fa sapere lo stesso Gruppo Fabbri.

"Questa sentenza è la riprova che il lavoro compiuto da imprenditori determinati, affiancati dalle diplomazie italiana e cinese può raggiungere risultati positivi e che oggi anche in Cina i marchi internazionali e il nostro Made in Italy sono equamente tutelati", ha spiegato Nicola Fabbri, presidente di Fabbri China.

La decisione della Corte cinese chiude un contenzioso legale che ha visto l'azienda italiana impegnata dal 2019 a difendere la proprietà intellettuale legata al proprio packaging da un tentativo di imitazione da parte di un'azienda dolciaria cinese.

"Siamo orgogliosi del riconoscimento che ci viene dalla Corte del Popolo di Shanghai, che ringraziamo, e lo consideriamo una definitiva consacrazione del nostro rapporto con la Cina", ha concluso Fabbri.