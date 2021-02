Vigili del Fuoco, proseguono cantieri caserma nel Bolognese

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Proseguono a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, i lavori per realizzare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco che sarà inserita in una 'cittadella del soccorso' dove ci saranno anche Protezione Civile e 118. Il cantiere, in via Aldo Moro, avanza senza sosta, la sindaca Isabella Conti e la comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Natalia Restuccia sono andate a vedere di persona l'avanzamento dei lavori.

Come è stato stabilito dal Ministero dell'Interno, nel distaccamento di San Lazzaro dovrebbero essere in servizio 33 caschi rossi. "Appena un anno fa - scrive Conti su Facebook - presentavo in Consiglio comunale il progetto della nuova caserma che permetterà di soccorrere e assistere quasi 100mila cittadini residenti nell'area est di Bologna. Il sopralluogo è stato per me motivo di orgoglio: questo presidio di sicurezza rimarrà e funzionerà molto oltre la fine del mio mandato". In un video, pubblicato insieme al post, la sindaca annuncia che "entro brevissimo saranno conclusi i lavori e tra pochi mesi ci sarà l'inaugurazione". (ANSA).