Teatri nella Rete, 180mila visualizzazioni per rassegna Ater

Era nata come una sfida alle chiusure imposte dalla pandemia ma 'Teatri nella Rete-I palcoscenici di Ater in streaming', la stagione on line di Ater Fondazione, ha registrato una risposta del pubblico molto positiva: 180.000 sono state infatti le visualizzazioni dall' 1 dicembre al 31 gennaio sulla piattaforma dedicata www.teatrinellarete.it, sui canali social di Ater e dei Teatri del Circuito.

Attraverso i palcoscenici che costituiscono il Circuito Multidisciplinare Regionale, Ater Fondazione ha dato un segnale di presenza agli spettatori e ai territori, a lungo privati della possibilità di assistere a spettacoli dal vivo.

La stagione virtuale ha coinvolto dieci teatri, da Cattolica (Rimini) a Fidenza (Parma), dove si sono registrati a porte chiuse 11 spettacoli in seguito trasmessi gratuitamente online.

Oltre agli spettacoli, Ater ha proposto cinque webinar con gli artisti e 11 video di backstage, particolarmente apprezzati dal pubblico. I generi proposti hanno spaziato dalla prosa ai concerti, dai monologhi alla danza. Tra gli spettacoli più seguiti: 'Shadows. Omaggio a Chet Baker' con Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Massimo Popolizio, con oltre 20.600 visualizzazioni, il Concerto di fine anno della Filarmonica Arturo Toscanini e 'Felliniana', spettacolo di danza in prima assoluta della Compagnia Artemis Danza, entrambi con oltre 10.300 spettatori. (ANSA).