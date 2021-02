Covid: in Emilia-Romagna 930 nuovi casi, altri 37 morti

Sono 930 - 230.078 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus, su un totale di 30.664 tamponi eseguiti, registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati, 388 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento dei contatti e e screening regionali.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in testa con 169 nuovi casi seguita da Rimini (152), Ravenna (106), Reggio Emilia (79), Parma (68), Ferrara (66), Modena (65), Imola (64), Cesena (55), Forlì (54) e Piacenza (52).

Le persone guarite - 2.055 in più rispetto a ieri - raggiungono quota 178.414 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi a oggi sono 41.713, 1.162 in meno rispetto a ieri. Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 39.593 (-1.131), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, uno in più rispetto a ieri e 1.937 quelli negli altri reparti Covid, 32 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore, ancora, si registrano 37 nuovi morti, compresi tra i 64 anni di un uomo nel Riminese e i 100 anni di una donna nel Bolognese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.951.

Quanto alla campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 270.586 dosi, di cui 2.326 oggi.

Sul totale, sono 122.871 persone che hanno completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.