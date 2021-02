Che coss'è l'amor, tre podcast per la festa di San Valentino

Per la festa di San Valentino, Emilia Romagna Teatro Fondazione propone l'ascolto di 'Che coss'è l'amor', "tre podcast per esplorare le tracce e gli infiniti significati di questo sentimento, pensato, raccontato e celebrato attraverso le parole". Le letture, con gli attori della Compagnia permanente di Ert Michele Lisi, Paolo Minnielli e Giulia Trivero, della durata di circa 20 minuti ciascuna, andranno in onda alle ore 21 venerdì 12, domenica 14 e martedì 16 febbraio su ERTonAIR e RadioEmiliaRomagna.

Il viaggio a tappe si muoverà dall'indagine lessicale di Roland Barthes (Frammenti di un discorso amoroso), passando per una breve selezione di alcune delle poesie più significative sul tema di autori nazionali (Milo De Angelis, Mariangela Gualtieri, Alda Merini, Edoardo Sanguineti) e internazionali (Adonis, Wystan Hugh Auden, Ingeborg Bachmann, Sylvia Plath), e arrivando infine al romanzo in versi della poetessa e classicista Anne Carson (Autobiografia del rosso).