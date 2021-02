Cerca di rubare auto, arrestato

E' stato sorpreso mentre stava cercando di rubare un'auto in sosta. Un uomo di 53 anni, originario di Genova, è stato così arrestato a Reggio Emilia - dove risiede - dai Carabinieri ieri pomeriggio al parcheggio pubblico 'Gasometro', in pieno centro. Erano le 17 quando un passante lo ha visto mentre rompeva il finestrino di una vettura con una grata di ferro di un tombino, allertando subito il 112.

Una volta arrivati, i militari lo hanno fermato mentre stava cercando di collegare i fili del blocco d'accensione nell'abitacolo di una Fiat Panda. Essendo stato colto in flagrante, sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato. Inoltre, dalle indagini, è emerso che in precedenza aveva cercato di forzare la portiera di una Bmw, tentativo che ha causato dei danneggiamenti dei quali dovrà altresì rispondere. L'uomo - che percepiva il reddito di cittadinanza - ora rischia di perdere la misura statale di sostegno.