Andrea Mingardi, esce nuovo disco in dialetto bolognese

E' in uscita il nuovo disco in dialetto bolognese di Andrea Mingardi, 'Stanti così le cose...', disponibile dal 19 febbraio in cd e dal 26 in formato digitale su tutte le piattaforme streaming e download. Tredici composizioni inedite, realizzate con Maurizio Tirelli, che - spiega l'artista - "raccontano di attori che camminano tuttora sotto i 39 chilometri di portici della città esprimendo ciò a cui il popolo tiene maggiormente: la pancia. Ne è venuto fuori un progetto ricco di humour, ritmo e saggi pensieri da bar". Nel nuovo lavoro - prodotto e pubblicato su AM Management e distribuito da Halidon - compare anche un duetto con Ivano Marescotti, 'Emilio Romagno', che racconta le eccellenze di una regione speciale anche nei suoi tic.

' Il 2020 ha visto Mingardi molto attivo nel ridare nuova luce al suo storico catalogo jazz & blues, pubblicare singoli in dialetto come 'Luntan Da Bologna', ballata per la sua città abbandonata causa covid, e 'Lezioni di Dialetto', geniale pezzo trap, oltre alla riedizione digitale, vent'anni dopo, in 'Versione Simpson' del disco dialettale 'Ciao Ragaz'. Proprio un pezzo tratto da quell'album, 'Benessum', che significa 'benissimo', nel 2000 ottenne un successo importante per un lavoro in vernacolo, con cinque dischi di platino.