Vaccini: Bonaccini, in E-R al via lettere a 370mila over 80

"Partirà questa sera una mia lettera personale a tutti i 370mila over 80 della nostra regione, per informare ognuno sulle modalità di prenotazione" del vaccino anti Covid-19. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini annuncia "il via alla vaccinazione delle persone con 80 anni e più".

Dal 15 febbraio, scrive il presidente, "sarà possibile la prenotazione per gli over 85, le persone nate nel 1936 e anni precedenti. Dal primo marzo potranno prenotarsi gli over 80, nati dal 1937 al 1941 compresi". Sarà possibile prenotare, chiarisce Bonaccini, "recandosi ai centri Cup, in farmacia, telefonando ai numeri di prenotazione delle Ausl, sul web con il Fascicolo sanitario elettronico, il Cup Web o la app ER Salute", non sarà necessaria la "prescrizione medica, ma semplicemente i dati anagrafici o il codice fiscale".

Ai pensionati ultra80enni che non si possono muovere da casa "organizzeremo - conclude il presidente - vaccinazioni a domicilio con le unità operative e il supporto dei medici di medicina generale".