Proiettile in busta anonima alla Guardia zoofila di Forlì

Una busta anonima per posta aerea contenente una cartuccia da caccia alla lepre calibro 12 e un foglietto con scritto "Bastardo stai attento". È quanto recapitato nei giorni scorsi nella sede del coordinamento provinciale del Corpo della guardia zoofila ambientale di Forlì.

A darne notizia lo stesso comando forlivese.

"Fare ipotesi concrete su chi abbia recapitato il messaggio minatorio al momento non è possibile - viene spiegato - Potrebbe essere l'azione di un mitomane oppure il gesto di una persona oggetto d'indagini o di qualche soggetto a carico del quale sono stati presi provvedimenti sanzionatori". Sono in corso indagini per risalire all'autore del gesto.