Furti in casa col 'metodo georgiano', 62 misure cautelari

Furti in casa con quella che gli inquirenti definiscono la firma del "metodo georgiano", cioè serrature violate senza apparenti segni di scasso ma con arnesi preparati ad hoc, e riciclaggio della refurtiva, in tutto il nord Italia: Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Ravenna, Padova, Genova, Bologna. L'attività di due bande è stata smantellata da un'operazione di Polizia dello Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia e supportata dal Servizio centrale operativo e dal Servizio di cooperazione internazionale di Polizia. Oltre cento agenti hanno dato esecuzione a 62 misure cautelari, in Italia e all'estero.