Aggredisce e picchia la moglie, uomo arrestato nel Parmense

L'hanno salvata i carabinieri che, dopo la sua chiamata disperata al 112, sono arrivati nell'abitazione e hanno fermato in tempo il marito. Un altro arresto per maltrattamenti in famiglia, questa volta con il fermo in flagranza di reato. Protagonista un 36enne romeno, residente a Busseto, in provincia di Parma, ora accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Ieri sera dopo la telefonata al numero di pronto intervento, i militari sono arrivati nello stabile e hanno liberato la donna che si era rinchiusa nella camera da letto. L'uomo, ubriaco, aveva prima colpito la moglie al volto con un pugno e poi, una volta scoperto che aveva usato il cellulare per chiedere aiuto, si era ulteriormente accanito su di lei. Alla fine la donna, assieme alla figlia, è riuscita a chiudersi a chiave nella stanza.

I carabinieri hanno arrestato l'uomo. La moglie, 46enne, è stata invece trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con varie fratture e una prognosi di 30 giorni.