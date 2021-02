Muore nel casolare dove si riparava dal freddo nel Modenese

Trovato morto sul letto nel giaciglio di fortuna che si era creato, all'interno di un casolare abbandonato, dove a quanto pare viveva da alcuni mesi per ripararsi dal freddo. Lo hanno scoperto i carabinieri intervenuti ieri, intorno alle 13.30, a Formigine, in provincia di Modena.

Sul posto è stato chiamato anche il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo, un cittadino ghanese sessantenne. A quanto si apprende, l'uomo soffriva di alcune patologie. Ad accorgersi della morte è stato un amico e connazionale che, non sentendolo da alcuni giorni e sapendo dove il sessantenne aveva trovato rifugio, è andato a cercarlo.

Terminati gli accertamenti dei carabinieri e quelli medico-legali, il corpo è stato portato alla Medicina legale per l'autopsia. La morte sarebbe sopravvenuta mentre l'uomo era nel letto.