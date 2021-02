Maltempo: protratta allerta vento arancione su montagna E-R

Si protrae, fino alla mezzanotte di domani, l'allerta meteo arancione per vento forte, sulle alture dell'Emilia-Romagna. Nel dettaglio, spiegano Arpae e la Protezione Civile regionale, l'allerta arancione riguarda la montagna romagnola, quella bolognese, parmigiana e reggiana mentre è di colore giallo per quanto riguarda la fascia collinare romagnola, bolognese, parmigiana e piacentina. Domani, si legge nel provvedimento, "si prevede un rinforzo della ventilazione sul crinale appenninico associato all'arrivo di un nuovo impulso perturbato che determinerà rovesci sul settore occidentale in intensificazione nella giornata di mercoledì Venti di burrasca forte provenienti da sud-ovest sulle aree appenniniche di crinale con venti di ricaduta sulle zone collinari romagnole". (ANSA).