Francesca da Rimini lancia l'anno dantesco con 30 appuntamenti

(ANSA) - RIMINI, 08 FEB - Rimini, Gradara e i territori malatestiani tra Romagna e Marche celebreranno Dante Alighieri, nel settimo centenario della morte, e Francesca da Rimini, il personaggio della Divina Commedia più conosciuto e più amato al mondo, con trenta eventi culturali coordinati, tra cui un 'flash mob planetario' che l'8 marzo collegherà live streaming 21 università dei cinque continenti all'insegna del bacio di Francesca. L'eroina d'amore e di passione invaderà città e castelli delle vallate riminesi con mostre, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, convegni e giornate di studio.

Francesca sarà protagonista non solo in veste di espressione poetica, di icona del bacio e della fedeltà, ma anche come simbolo di libertà e di affermazione di diritti, come tra Otto e Novecento l'hanno sentita, vissuta e descritta più di duemila artisti romantici di Europa e America. I trenta appuntamenti comprendono rievocazioni storiche, letterarie, artistiche e con momenti di riflessione sull'attualità dei valori che il mito di Francesca ancora oggi rappresenta. La partenza dell'8 marzo, in occasione della Festa della Donna, avverrà con 'Baci dal mondo-Worldwide kisses', 'flash mob ecumenico in tributo a Dante e Francesca da Rimini': in 21 università studenti e insegnanti reciteranno, animeranno e commenteranno nella lingua del loro paese i versi di Francesca del V canto, con live streaming attraverso social e web e con regia e spettacolarizzazione dal Teatro Galli di Rimini.

A Gradara, castello del mito, tra i principali eventi ci sarà 'Rodin a Gradara', mostra de 'Il Bacio', capolavoro dello scultore francese Auguste Rodin, in una fusione originale di proprietà della Fondazione Gianadda di Martigny (Svizzera). Tra le iniziative didattiche e di studio, un convegno internazionale e numerose Lecturae Dantis con sessioni nei castelli della Valmarecchia. E a Rimini, città di Francesca, si susseguiranno mostre, spettacoli, attività didattiche e laboratori interattivi. (ANSA).