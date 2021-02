Fontana Maggiore Perugia illuminata per Zaki

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - La Fontana Maggiore di Perugia si è illuminata di giallo per supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione di Patrick Zaki. Il colore è stato scelto come simbolo per la difesa dei diritti umani fondamentali.

I promotori dell'iniziativa hanno spiegato che questa è stata promossa in occasione del primo anniversario dell'incarcerazione dello studente dell'Università di Bologna detenuto nelle carceri egiziane "ingiustamente come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media". Le associazioni perugine della Rete 10 Dicembre hanno quindi chiesto e ottenuto che il monumento simbolo del capoluogo umbro fosse illuminato di giallo.

Nell'ambito delle iniziative che si sono tenute contemporaneamente anche in altre città italiane. (ANSA).