Bologna 'viola' per la Giornata mondiale dell'epilessia

Bologna si è tinta di viola domenica sera per la Giornata mondiale dell'epilessia che ricorre oggi, 8 febbraio. In piazza Maggiore, in un evento promosso dall'Aeer, l'Associazione epilessia Emilia-Romagna, anche l'ex cestista Carlton Myers e i giocatori del Bologna Basket 2016.

Solo in Italia, spiega l'Aeer, l'epilessia tocca più di 500mila persone, di cui 35mila in Emilia Romagna. Numeri importanti, ma chi ne soffre spesso "si nasconde e vive nel silenzio della solitudine". L'Aeer sottolinea che nemmeno durante la pandemia si è fermato il suo lavoro per l'accesso alle cure e alle terapie.

"Il lavoro in associazione è stato obbligatoriamente sospeso - spiega Tarcisio Levorato, presidente Aeer - ma ci siamo attrezzati per proseguire le attività online. A cominciare dal percorso e trattamento dei bambini con epilessia all'esordio, ma anche gli incontri di auto mutuo aiuto e lo sportello di ascolto sono proseguiti online. Oggi possiamo dire che torneremo presto in presenza perché abbiamo trovato una nuova sede (in via San Donato, 150) che ha un open space di circa cento metri quadrati che ci consentirà di fare gli incontri in presenza e in sicurezza. Poi ci saranno studi più piccoli dove le neuropsicologhe possono fare gli incontri con i bambini in presenza".

Quest'anno è stata stretta un'altra partnership sportiva. "Già in passato il Don Orione calcio ci aveva appoggiato in molte attività, ma quest'anno abbiamo inaugurato anche una partnership con il Bologna Basket 2016 che lavora con noi per promuovere il legame tra epilessia e sport. Molti credono che chi soffre di epilessia non possa fare sport, ma ci sono direttive precise che lo permettono". Esistono però "delle difficoltà perché non tutti i medici sportivi sono disponibili a firmare il certificato". Anche per questo l'Aeer è scesa in piazza ieri sera con Carlton Myers e il Bologna Basket 2016, "per dimostrare che il legame epilessia e sport è possibile".