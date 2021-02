Test macachi: protesta degli animalisti a Milano

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Un sit-in animalista contro la vivisezione è andato in scena oggi a Milano. Gli attivisti si sono dati appuntamento in piazza Duomo con foto e cartelli contro l'utilizzo dei macachi nello stabulario dell'Università di Parma. "Di tutti i crimini che l'uomo commette, la vivisezione è il più nero" e "Gridiamo noi per chi non può nemmeno piangere" le scritte su alcuni dei cartelli, mentre altri attaccavano l'utilizzo degli animali da parte dell'industria del farmaco.

La manifestazione 'Lascia la luce accesa' è stata organizzata dall'associazione Meta (Movimento etico tutela animali e ambiente) anche in altre città italiane. (ANSA).