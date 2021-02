Tamponamento A14: tre vittime, erano volontari animalisti

(ANSA) - PESARO, 07 FEB - Erano volontari di associazioni animaliste le tre persone decedute in un tamponamento avvenuto intorno all 5:30 sulla corsia nord dell'A14 tra Pesaro e Cattolica tra due mezzi pesanti, che ha coinvolto un furgone, carico di cani e gatti adottati nel nord Italia. Due sono morti su colpo, il terzo poco dopo in ospedale. I tre erano residenti nel Milanese. Uno dei cagnolini, un cucciolo di pastore tedesco, è morto nell'impatto, un altro è rimasto ferito. I volontari e le Guardie Zoofile dell'Enpa di Pesaro hanno preso in consegna gli animali, che hanno già ripreso il viaggio verso il nord.

(ANSA).