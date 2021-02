Mihajlovic: neanche accorto del mercato,ora il Parma

Archiviata una settimana contraddistinta dalla chiusura del mercato e dalle relative polemiche dovute al mancato arrivo della punta, in casa Bologna, Sinisa Mihajlovic prova a spegnere le tensioni: "la piazza è arrabbiata? Difficile a dirsi, in un periodo come questo in cui non si può vivere a pieno la città e la vita. Noi siamo sereni e sappiamo che potremmo esserlo di più vincendo un paio di partite".

Punta dritto ai tre punti con il Parma, il tecnico del Bologna, alla vigilia del derby della via Emilia. "I ducali sono all'inizio di un nuovo percorso - spiega -: proprietà e squadra nuova. Sono come il Bologna nel 2015-16. Noi siamo più avanti sul cammino e in classifica: dobbiamo dimostrarlo sul campo".

Allarga il ragionamento, Mihajlovic, pensando anche alla classifica e al Benevento, avversario della settimana successiva all'incrocio con il Parma: "Siamo a più cinque sulla zona retrocessione. Ho vissuto situazioni peggiori qui. Due vittorie ci possono tirare fuori dai guai, due sconfitte ci farebbero finire nella zona calda. Ora dipende da noi". Non più dal mercato, al quale Sinisa riserva una battuta: "del mercato non me ne sono neppure accorto. Ma credo nei giocatori che abbiamo".

E in Barrow punta: "è' in fase di scolarizzazione nel nuovo ruolo, ovvio che facesse più fatica con le difese di Juventus e Milan. Ora voglio vederlo con il Parma". E si rivedrà anche Skov Olsen, al posto di un Orsolini rientrato in gruppo solo ieri dopo un affaticamento muscolare: "giocherà Skov - chiosa Mihajlovic -: sta facendo bene e avrà un'altra chance".