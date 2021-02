Droga: carabinieri trovano due etti di cocaina in un campo

(ANSA) - BOLOGNA, 06 FEB - Due etti di cocaina nascosti in un campo e altri 150 grammi di hascisc a casa di uno degli spacciatori. E' quanto hanno sequestrato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Borgo Panigale in una indagine antidroga che ha portato all'arresto di tre persone: due cittadini albanesi di 32 e 61 anni e un 26enne di origine marocchina. La cocaina è stata trovata in un'area verde nei pressi del Torrente Idice a San Lazzaro di Savena (Bologna), dentro un barattolo che la banda aveva sotterrato in un punto isolato.

I militari, grazie a un lungo appostamento, hanno visto i due albanesi raggiungere il nascondiglio e, con un badile, recuperare lo stupefacente. Nell'ambito della stessa indagine, è stata successivamente perquisita l'abitazione del 26enne dove sono stati trovati 155 grammi di hashish e 17.000 euro in contanti. Negli ambienti della droga, spiegano gli investigatori, il 61enne era soprannominato 'Escobar' perché, come il criminale colombiano, "aveva sviluppato metodi efficaci per evitare di dare nell'occhio e farsi catturare". (ANSA).