Covid: E-R, 1.383 nuovi casi positività, altri 44 decessi

Sono 1.383 - 225.545 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagiati - spiega la Regione - 585 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening.

La situazione sul fronte provinciale vede in testa Bologna con 344 nuovi casi seguita da Rimini con 191, poi Modena (181), Reggio Emilia (122), Ferrara (104), Cesena (86), Ravenna (84), Imola (81), Piacenza (73), Parma (61) e Forlì (56). Da ieri sono stati effettuati 15.016 tamponi molecolari, cui si aggiungono anche 283 test sierologici e 13.380 tamponi rapidi.

Le persone guarite sono 1.825 in più rispetto a ieri - per un computo complessivo che raggiunge quota 173.085 - mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 486 in meno rispetto a ieri per un totale di 42.648: di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 40.509 (-453 rispetto a ieri).

Nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 44 decessi, compresi tra i 57 anni di un uomo nel Bolognese e i 99 anni di una donna nel Ravennate. Dall'inizio dell'epidemia le morti in regione sono state 9.812. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 183, uno in più rispetto a ieri e 1.956 quelli negli altri reparti Covid, 34 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte della campagna vaccinale, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, per poi proseguire con gli ultraottantenni assistiti a domicilio - alle 14 sono state somministrate, complessivamente 251.251 dosi, di cui 4.767 oggi.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato: con la nuova versione aggiornata è ora possibile sapere anche quante sono le seconde dosi somministrate.