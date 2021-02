Uccisa a Santo Domingo, l'udienza di convalida slitta ancora

(ANSA) - MODENA, 05 FEB - Ancora un rinvio dell'udienza di convalida (la sesta) dell'arresto a carico di Antonio Lantigua, Jacopo Capasso e Ilaria Benati, le tre persone indagate (la prima quale autore materiale, le altre due quali mandanti) per l'omicidio di Claudia Lepore, la 59enne di Carpi (Modena) trovata morta all'interno del frigorifero nella sua casa a Santo Domingo.

A farlo sapere, spiegando che le parti si troveranno nuovamente di fronte al giudice del tribunale di Higuey lunedì, sono gli avvocati dei parenti della vittima, Enrico Aimi e Giulia Giusti. "Per la prima volta in aula anche Ilaria Benati - dicono i due avvocati -, visibilmente provata dalla detenzione e dal pathos dell'aula di giustizia. La settima udienza si celebrerà il prossimo lunedì, sempre alle 14 ora italiana, e vedrà la probabile presenza di un interprete del Tribunale di Higuey in grado di tradurre in lingua italiana". (ANSA).