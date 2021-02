Covid: in E-R salgono i contagi, ma calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 05 FEB - In Emilia-Romagna crescono i contagi, calano i ricoveri, ma si contano ancora 54 morti. Fra loro anche una bambina di 12 anni, affetta da gravi patologie congenite. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.364 nuovi casi, in crescita rispetto agli ultimi giorni, individuati sulla base di 27.354 tamponi, fra molecolari e antigenici. Di questi, 503 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 43.136 (-669 rispetto a ieri), il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182 (-6 rispetto a ieri), 1.990 quelli negli altri reparti Covid (-56).

I 54 nuovi decessi, che portano a 9.768 le vittime da inizio pandemia, sono stati 12 in provincia di Bologna, otto in quelle di Ferrara e Rimini (fra cui un uomo residente in Svizzera) sette a Ravenna, sei in provincia di Forlì-Cesena, fra cui un uomo residente in provincia di Pesaro, cinque a Modena, quattro a Reggio Emilia, due a Parma e a Piacenza (uno dei quali, un uomo di 49 anni, residente a Lodi). (ANSA).