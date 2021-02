Zaki: oltre 100mila firme online per cittadinanza italiana

(ANSA) - BOLOGNA, 04 FEB - Ha superato 100mila firme una petizione online, lanciata il 2 gennaio sulla piattaforma Change.org dalla community 'Station to Station' e diretta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per chiedere la cittadinanza italiana onoraria per Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto in Egitto.

A quasi un anno dalla carcerazione del ricercatore, l'associazione, che raggruppa cittadini e studenti ed è nata per tenere viva la memoria sulla strage del 2 agosto 1980 a Bologna, ha scelto di fare "qualcosa di concreto - spiega all'ANSA il portavoce Moreno Zoli - per essere vicini a Patrick, perché venga liberato e perché possa, al più presto, tornare ad abbracciare la sua famiglia e a proseguire i suoi studi. Il conferimento della cittadinanza italiana sarebbe un segnale fortissimo, sappiamo che la procedura è molto lunga, ma sappiamo che con un gesto super partes potrebbe diventare realtà".

