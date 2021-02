Covid: prosegue il calo dei ricoverati in Emilia-Romagna

Prosegue il calo di ricoverati per Covid-19 in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore se ne contano sei in meno in terapia intensiva (188) e 76 in meno negli altri reparti (2.046). L'incremento giornaliero di contagi è in linea con quello degli ultimi giorni, 1.192 su 25.882 tamponi e si registrano altri 58 decessi.

Il bollettino quotidiano della Regione segnala una percentuale di nuovi positivi del 4,6%, con 494 asintomatici e un'età media di 41 anni. I nuovi casi nelle province vedono al primo posto Modena (202), poi Bologna (196). I guariti sono 1.726 in più, i casi attivi 510 in meno (41.575) di cui il 94,9% in isolamento a casa.

Capitolo vaccini: alle 15 sono state somministrate complessivamente 233.523 dosi, di cui 5.853 oggi; sul totale, 98.201 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.