Basket: Dinamo a Bologna con l'ex Fortitudo Happ in campo

La Dinamo torna sul parquet dopo la sosta in Lega A e si presenta sabato sera a Bologna (palla a due alle ore 20) con l'esordio in maglia biancoblu del nuovo lungo Ethan Happ.

L'americano ingaggiato da Sassari dopo la rescissione del contratto con Justin Tillman debutterà fra le file della Dinamo proprio contro la sua ex squadra, la Fortitudo. "Sono chiaramente contento di avere Ethan con noi, e non contro, lo abbiamo sempre considerato un giocatore forte che poteva crearci problemi. Ora il nostro compito è fare il possibile perché lui possa proseguire il suo percorso in ascesa anche in maglia Dinamo, confermando quello che ha fatto in questi due anni in Italia", ha dichiarato il coach biancoblu, Gianmarco Pozzecco.

"I suoi compagni sono molto concentrati sul suo inserimento, questo mi rende felice: sono consapevoli di avere una sorta di vantaggio dal lavorare insieme da agosto, che gli ha permesso capire quanto sia importante conoscersi per capirsi in campo.

Per Ethan non sarà facile inserirsi in un gruppo così consolidato ma sono impressionato da quanto i ragazzi si stiano prodigando per aiutarlo".

La sfida di Bologna non sarà facile per la Dinamo, anche perché precede la Final Eight di Coppa Italia: "Credo che la priorità sia restare concentrati, consapevoli che a Bologna possiamo perdere ma se giochiamo la nostra pallacanestro possiamo metterli in difficoltà. Viviamo un momento strano in cui forse c'è più attenzione verso la Final Eight ma dovremo essere bravi a pensarci da sabato notte in poi".