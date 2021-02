Covid: a Bologna arriva nuova stretta in zona universitaria

(ANSA) - BOLOGNA, 03 FEB - A Bologna chiude un'altra piazza dove nei giorni scorsi, soprattutto nelle ore serali, ci sono stati numerosi casi di assembramenti e stop alla vendita di alcol dopo le 18, con la chiusura dei negozi alimentari di vicinato. Sono le decisioni prese dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato, per l'occasione, anche al rettore dell'Università di Bologna per trovare misure per contrastare gli assembramenti.

Tre piazze bolognesi (piazza Verdi, Aldrovandi e San Francesco) sono chiuse da mesi. Il provvedimento riguarderà anche piazza Scaravilli, che si trova sempre nella zona universitaria e che è diventata un nuovo punto d'incontro molto frequentato.

Inoltre il sindaco emetterà dei provvedimenti che prevedono, sempre dalle 18, la chiusura dei piccoli esercizi commerciali del centro storico e il divieto di vendere alcolici. Verranno poi potenziati i controlli, sia per garantire il rispetto delle ordinanze, sia per contrastare la vendita abusiva di alcol.

(ANSA).