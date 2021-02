Uccisa a Santo Domingo: 'Il corpo di Claudia imbalsamato'

"Nonostante le diffide e l'impegno di tutti, dalla famiglia della vittima, ai sottoscritti, dall'ambasciata italiana a Santo Domingo, fino all'agenzia Terracielo - incaricata delle esequie - teso a preservare il corpo, in attesa del rientro in Italia per poter procedere a nuovo esame autoptico, si apprende con sgomento che il corpo già straziato di Claudia Lepore è stato imbalsamato". Con queste parole gli avvocati dei parenti della 59enne di Carpi (Modena) uccisa a Santo Domingo rende pubblica un'iniziativa che "è stata assunta da altra impresa incaricata della custodia del cadavere (a Santo Domingo, ndr) che - fanno sapere i legali Enrico Aimi e Giulia Giusti - aveva proceduto in tal senso subito dopo l'esame autoptico eseguito dalle autorità medico legali dominicane. Le ragioni sarebbero da ricercare in riferite norme di polizia mortuaria locale".

Aimi e Giusti aggiungono anche di aver comunicato "alla procura della Repubblica di Roma come, a questo punto, risulterebbe assolutamente superfluo qualsiasi esame sulla salma. Il pm ha pertanto concesso l'autorizzazione alla cremazione, richiesta, a questo punto, proprio dai familiari. Le ceneri di Claudia Lepore rientreranno al più presto in Italia - concludono i due legali - per celebrare le esequie".