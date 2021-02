Smantellata 'baraccopoli' in area protetta del Delta del Po

Nella Pineta tra Lido nazioni e Lido Volano nel Ferrarese, da anni, è spuntata e cresciuta una 'baraccopoli', nel pieno dell'area naturalistica del Parco del Delta del Po: oggi è scattato l'intervento di bonifica, coordinato dai Carabinieri di Comacchio, in collaborazione con Polizia Locale, Carabinieri forestali, Capitaneria di porto e la Polizia provinciale. Nell'operazione sono stati smantellati e portati in discarica materiali ammassati nell'area.

Il luogo è immerso nella pineta in cui erano ben visibili una roulotte, costruzioni posticce, cisterne per l'acqua, barche, reti da pesca e altri attrezzi gettati alla rinfusa, coperture in vetroresina, tavolini, ombrelloni, sedie, fasciami e molti altri oggetti. È il cuore del Parco del delta del Po, nella zona vincolata a oasi, dove si dovrebbe vivere il contatto con la natura e dove qualsiasi allestimento, anche di fortuna e temporaneo è assolutamente vietato.

"Con l'intervento della compagnia Carabinieri assieme alle altre forze di polizia - spiega una nota del comando dei carabinieri di Ferrara - dopo anni di abusivismo vengono ripristinate la legalità e la naturalità dei luoghi".